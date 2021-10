Il brevetto Pfizer e i complottisti di DataBase Italia (Di lunedì 18 ottobre 2021) Ci avete segnalato l’ennesimo articolo su DataBase Italia, sito nato prima per condividere la fuffa legata a QAnon e ora sfruttato dai sovranisti estremisti per diffondere tutte le loro sciocchezze su pandemia, dittatura sanitaria ecc. Davide Donateo firma l’articolo che titola: Esclusivo: brevetto Pfizer approvato per il monitoraggio dei vaccinati in tutto il mondo L’articolo, di pochissime righe, riprende gli allarmi provenienti da oltreoceano che vedrebbero Pfizer come titolare di un brevetto che sarebbe: il primissimo brevetto che compare in un elenco di oltre 18500 allo scopo di tracciare i contatti a distanza di tutti gli esseri umani vaccinati in tutto il mondo che saranno o sono ora connessi all’ “Internet delle cose” da un collegamento quantistico di ... Leggi su butac (Di lunedì 18 ottobre 2021) Ci avete segnalato l’ennesimo articolo su, sito nato prima per condividere la fuffa legata a QAnon e ora sfruttato dai sovranisti estremisti per diffondere tutte le loro sciocchezze su pandemia, dittatura sanitaria ecc. Davide Donateo firma l’articolo che titola: Esclusivo:approvato per il monitoraggio dei vaccinati in tutto il mondo L’articolo, di pochissime righe, riprende gli allarmi provenienti da oltreoceano che vedrebberocome titolare di unche sarebbe: il primissimoche compare in un elenco di oltre 18500 allo scopo di tracciare i contatti a distanza di tutti gli esseri umani vaccinati in tutto il mondo che saranno o sono ora connessi all’ “Internet delle cose” da un collegamento quantistico di ...

Advertising

butacit : Il brevetto Pfizer e i complottisti di DataBase Italia - MrWindofchange2 : RT @MenteBionda: Ripropongo , qualora qualcuno se lo fosse perso , in allegato articolo e pdf del brevetto Pfizer .????????????????????????… - Mimmo30273141 : RT @ombrysan: Vi siete chiesti perché insistono tanto con i vaccini e perché danno la caccia ai non vaccinati neanche fossero criminali? Ec… - MenteBionda : Ripropongo , qualora qualcuno se lo fosse perso , in allegato articolo e pdf del brevetto Pfizer .????????????????… - SandraM0027 : @conteDartagnan Veramente Pfizer lo produciamo in Europa. E ne esportiamo una buona fetta. Anche se il brevetto è degli Usa -