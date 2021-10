“Ho deciso, me ne vado”. GF Vip, la decisione definitiva della concorrente arriva nella notte (Di lunedì 18 ottobre 2021) Nuova puntata del GF Vip in onda stasera e tanti colpi di scena. A tenere banco non saranno solo i vipponi di Alfonso Signorini ma anche le due opinioniste che nei giorni scorsi hanno dimostrato di essere ai ferri cortissimi. Tra Adriana Volpe e Sonia Bruganelli lo scambio di accuse è stato molto violento, al punto da attirare le critiche e le chiacchiere di tanti fan del programma. Per chi non avesse seguito non se le sono proprio mandate a dire. Come ricorderete, qualche giorno fa, sopra la casa del GF Vip era volato un aereo con uno striscione con sopra scritto: “Adry Fox la regina del GF Vip sei tu“. Naturalmente, lo striscione è stato mostrato anche in diretta e Alfonso Signorini ne ha così approfittato per punzecchiare un po’ Sonia Bruganelli: “Sulla Casa del Grande Fratello Vip è passato un aereo per Adriana Volpe! Per te Sonia, neanche un drone!“. Alla risposta negativa ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 18 ottobre 2021) Nuova puntata del GF Vip in onda stasera e tanti colpi di scena. A tenere banco non saranno solo i vipponi di Alfonso Signorini ma anche le due opinioniste che nei giorni scorsi hanno dimostrato di essere ai ferri cortissimi. Tra Adriana Volpe e Sonia Bruganelli lo scambio di accuse è stato molto violento, al punto da attirare le critiche e le chiacchiere di tanti fan del programma. Per chi non avesse seguito non se le sono proprio mandate a dire. Come ricorderete, qualche giorno fa, sopra la casa del GF Vip era volato un aereo con uno striscione con sopra scritto: “Adry Fox la regina del GF Vip sei tu“. Naturalmente, lo striscione è stato mostrato anche in diretta e Alfonso Signorini ne ha così approfittato per punzecchiare un po’ Sonia Bruganelli: “Sulla Casa del Grande Fratello Vip è passato un aereo per Adriana Volpe! Per te Sonia, neanche un drone!“. Alla risposta negativa ...

