GF Vip, l'ex di Alex Belli conferma: "È infedele, ti è piaciuta subito"

A differenza del resto della casa, Alex Belli in questo primo mese di GF Vip è sempre rimasto al fianco di Soleil Sorge. I due hanno stretto una Bellissima amicizia, ma diversi telespettatori pensano che ci sia qualcosa in più. Molti sono sicuri che se l'attore non fosse fidanzato si dichiarerebbe sicuramente all'influencer. E a convincersene c'è anche una famosa ex del gieffino, Mila Suarez. La modella (diffidata da Alex Belli) è sicura che il suo ex fidanzato sia interessato a Soleil.

Mila Suarez: "Alex Belli è attratto da Sorge". al fascino di Soleil. Secondo Suarez Belli si rivelerà presto un traditore

