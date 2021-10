Esami per Zaniolo, escluse lesioni ai legamenti del ginocchio (Di lunedì 18 ottobre 2021) Arrivano novità sulle condizioni fisiche di Nicolò Zaniolo, uscito nel primo tempo della sfida di ieri sera tra Juventus e Roma all’Allianz Stadium. Il giocatore ha avuto una distorsione alla caviglia sinistra. La risonanza magnetica a cui si è sottoposto il numero 22 giallorosso ha escluso lesioni ai legamenti del ginocchio sinistro e le sue condizioni saranno valutate nei prossimi giorni. Un sospiro di sollievo per Mourinho e i tifosi che, dopo due legamenti saltati, avevano temuto il peggio nuovamente. Foto: Twitter Roma L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 18 ottobre 2021) Arrivano novità sulle condizioni fisiche di Nicolò, uscito nel primo tempo della sfida di ieri sera tra Juventus e Roma all’Allianz Stadium. Il giocatore ha avuto una distorsione alla caviglia sinistra. La risonanza magnetica a cui si è sottoposto il numero 22 giallorosso ha esclusoaidelsinistro e le sue condizioni saranno valutate nei prossimi giorni. Un sospiro di sollievo per Mourinho e i tifosi che, dopo duesaltati, avevano temuto il peggio nuovamente. Foto: Twitter Roma L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

angelomangiante : Zaniolo trauma in iperflessione al ginocchio sinistro, già operato per la rottura del crociato. Domani esami stru… - AntoVitiello : #Rebic: gli esami hanno escluso lesioni capsulo legamentose il giocatore verrà valutato giorno per giorno - PBPcalcio : gli esami hanno escluso lesioni capsulo legamentose per #Rebic. il giocatore verrà valutato giorno per giorno - VienDalMare84 : RT @SempreLibero2: Tempo di attesa per una colonscopia col Servizio Sanitario, un anno. Sono quei famosi esami che i medici raccomandano ta… - LeBombeDiVlad : ???? #Roma, esami strumentali per #Zaniolo ?? L’esito e i tempi di recupero #LeBombeDiVlad #LBDV #News -

Ultime Notizie dalla rete : Esami per Calcio: Roma. Sospiro di sollievo, esclusa ogni lesione per Zaniolo Gli esami strumentali hanno confermato l'ottimismo e dato esito negativo: escluso ogni tipo di lesione, le condizioni del classe 1999 saranno valutate nei prossimi giorni in vista dei prossimi ...

L'ex Fiorentina e Napoli Bertoni: 'Ho il cancro, ma ho ottime assicurazioni' Intervistato da Radio Buenos Aires Late , ha confessato di avere un cancro: 'Ho il cancro alla prostata, gli ultimi esami che ho effettuato lasciano comunque ben sperare. Per fortuna ho un'ottima ...

Controlli invasivi durante gli esami online Altalex L’importanza della prevenzione per la salute della donna Il benessere femminile parte dalla prevenzione: scopriamo quali sono i disturbi più frequenti e quali i principali controlli preventivi per la salute della donna ...

Mandragora, ansia ginocchio: le condizioni del capitano del Toro Il centrocampista granata è uscito in lacrime dalla sfida con il Napoli pensando all'infortunio al crociato destro di un anno fa ...

Glistrumentali hanno confermato l'ottimismo e dato esito negativo: escluso ogni tipo di lesione, le condizioni del classe 1999 saranno valutate nei prossimi giorni in vista dei prossimi ...Intervistato da Radio Buenos Aires Late , ha confessato di avere un cancro: 'Ho il cancro alla prostata, gli ultimiche ho effettuato lasciano comunque ben sperare.fortuna ho un'ottima ...Il benessere femminile parte dalla prevenzione: scopriamo quali sono i disturbi più frequenti e quali i principali controlli preventivi per la salute della donna ...Il centrocampista granata è uscito in lacrime dalla sfida con il Napoli pensando all'infortunio al crociato destro di un anno fa ...