Domenica In, Pierpaolo Pretelli non vuole più tenerlo segreto: “Vorrei rivivere quell’emozione” (Di lunedì 18 ottobre 2021) Puntata ricca di emozioni quella andata in onda Domenica 17 ottobre, su Rai 1, nel salotto di Mara Venier. Protagonista di Domenica In Pierpaolo Pretelli che, reduce dalla vittoria della quarta puntata di “Tale e Quale Show”, programma a cui sta partecipando con successo, si è raccontato a cuore aperto esternando anche il desiderio di avere un figlio con la sua fidanzata, l’influencer Giulia Salemi. “Vorrei rivivere quell’emozione”, afferma l’ex concorrente del “Grande Fratello Vip” che è già padre di Leonardo, nato nel 2017, dalla relazione con Adriana Romero, modella cubana. Sorpresa dall’esternazione, la padrona di casa chiede “Ma Giulia è d’accordo?” e Petrelli risponde guardando fisso la telecamera e rivolgendosi direttamente alla sua fidanzata: “Penso di sì ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 18 ottobre 2021) Puntata ricca di emozioni quella andata in onda17 ottobre, su Rai 1, nel salotto di Mara Venier. Protagonista diInche, reduce dalla vittoria della quarta puntata di “Tale e Quale Show”, programma a cui sta partecipando con successo, si è raccontato a cuore aperto esternando anche il desiderio di avere un figlio con la sua fidanzata, l’influencer Giulia Salemi. “”, afferma l’ex concorrente del “Grande Fratello Vip” che è già padre di Leonardo, nato nel 2017, dalla relazione con Adriana Romero, modella cubana. Sorpresa dall’esternazione, la padrona di casa chiede “Ma Giulia è d’accordo?” e Petrelli risponde guardando fisso la telecamera e rivolgendosi direttamente alla sua fidanzata: “Penso di sì ...

Advertising

AlminaAgata : La partecipazione di Pierpaolo a Domenica In è stata un SUCCESSONE! Chiediamo il bis!! Bis!??Bis!??Bis!?? ...e se poi,… - Indira813 : RT @BITCHYFit: Pierpaolo Pretelli piange per Giulia Salemi a Domenica In: 'La amo, vorrei un figlio da lei' * - Stefycr7T : RT @VelvetMagIta: #DomenicaIn, Pierpaolo Pretelli si emoziona di fronte la sorpresa di Giulia Salemi #prelemi #VelvetMag #Velvet https://t.… - Stefycr7T : RT @AndreaScheniniA: Dopo circa 19 ore dalle 14.00 di domenica 'PIERPAOLO PRETELLI' È ANCORA IN TENDENZA CON SENZA HASHTAG. Ti si Ama #pie… - Roberta20797187 : RT @AndreaScheniniA: Dopo circa 19 ore dalle 14.00 di domenica 'PIERPAOLO PRETELLI' È ANCORA IN TENDENZA CON SENZA HASHTAG. Ti si Ama #pie… -