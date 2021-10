Disastro a destra, ma i leader svicolano (Di lunedì 18 ottobre 2021) «È una sconfitta, bisogna riconoscerlo. Però parlare di débacle mi sembra eccessivo». Forse non può dire altro Giorgia Meloni, leader al momento del primo partito della coalizione di destra, Fratelli d’Italia. Ma la bugia suona lo stesso stridente. Cosa ci vuole di più del cappotto in tutte le grandi città col rischio sfiorato di perdere persino la sicurissima Trieste, del candidato sulla piazza di Roma travolto dal rivale, di quello di Milano che nemmeno arriva al ballottaggio, della littoria Latina … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di lunedì 18 ottobre 2021) «È una sconfitta, bisogna riconoscerlo. Però parlare di débacle mi sembra eccessivo». Forse non può dire altro Giorgia Meloni,al momento del primo partito della coalizione di, Fratelli d’Italia. Ma la bugia suona lo stesso stridente. Cosa ci vuole di più del cappotto in tutte le grandi città col rischio sfiorato di perdere persino la sicurissima Trieste, del candidato sulla piazza di Roma travolto dal rivale, di quello di Milano che nemmeno arriva al ballottaggio, della littoria Latina … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

