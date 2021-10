Dal Pino | «Inaccettabili disservizi Dazn ma ora va meglio»

(Di lunedì 18 ottobre 2021) “ha acquisito i nostri diritti, la nostra struttura ha fatto tutte le verifiche sulla possibilità di avere un campionato solo sulla rete e le condizioni c’erano e ci sono. E’ inaccettabile quello che è successo, ma mi sembra che nelle ultime domeniche qualcosa disi è visto: è un passo importante la prima volta che siamo monodistribuiti su una tecnologia nuova e speriamo questo porti il nostro Paese a introdurre la banda larga in tutte le zone”. Lo ha detto Paolo Dal, presidente della Lega Serie A, intervenuto a Radio Anch’Io Sport su Radio1. “Quello che c’è oggi è il calendario che resterà fino alla fine della stagione con gare in orari diversi, succede anche in Europa ed è fatto con l’obiettivo di valorizzare mediaticamente il campionato”, ha aggiunto.

Ultime Notizie dalla rete : Dal Pino

Paolo Dal Pino, presidente della Lega Serie A e vice - presidente vicario della Figc, non nasconde la delusione cocente per il decreto del consiglio dei ministri che ha di fatto 'snobbato' la ... Di questi temi (e altro ancora) ha parlato ai microfoni di Radio Rai nel corso di Radio Anch'io Sport il presidente della Lega Serie A, Paolo Dal Pino.