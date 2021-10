Colin Powell è morto di Covid (Di lunedì 18 ottobre 2021) L’ex segretario di Stato americano nell’amministrazione di George W. Bush, che fu decisivo per l’entrata in guerra contro l’Iraq, è morto di Covid, secondo quanto dichiarato dai familiari Leggi su corriere (Di lunedì 18 ottobre 2021) L’ex segretario di Stato americano nell’amministrazione di George W. Bush, che fu decisivo per l’entrata in guerra contro l’Iraq, èdi, secondo quanto dichiarato dai familiari

Ultime Notizie dalla rete : Colin Powell Usa, è morto Colin Powell. Era malato di Covid E' morto Colin Powell, ex generale e ex Segretario di Stato Usa sotto la presidenza di George W. Bush . Powell, 84 anni, è deceduto per le conseguenze del Covid. A darne notizia la famiglia. Nel 1989 divenne ...

Stati Uniti, è morto l'ex segretario di Stato Colin Powell Ex generale, Colin Powell è stato il primo Segretario di Stato di origini africano - americane. Ha servito dal 2001 al 2005 sotto George W. Bush. Aveva 84 anni ed è morto per complicazioni legate al Covid - 19

Colin Powell è morto di Covid Corriere della Sera È morto Colin Powell, l’ex segretario di Stato Usa 84enne aveva contratto il Covid L’ex segretario di Stato Usa Colin Powell è morto a 84 anni per le conseguenze del Covid. A dare l’annuncio del decesso dell’ex membro dell’amministrazione di George W. Bush è stata la famiglia con un ...

Covid, è morto Colin Powell: primo segretario di Stato afroamericano E' morto a 84 anni Colin Powell, il primo segretario di Stato afroamericano degli Stati Uniti. La famiglia ha riferito che è deceduto a seguito di complicazioni legate al Covid-19. "Abbiamo perso un m ...

