Calcio: Pioli, 'contro il Porto è una partita importante ma non credo decisiva' (Di lunedì 18 ottobre 2021) Milano, 18 ott. - (Adnkronos) - "E' una partita molto importante ma non credo ancora decisiva. Il doppio confronto con il Porto, nella classifica finale, inciderà molto. Giocando sette partite in venti giorni pensi al presente con tutte le energie". Così l'allenatore del Milan Stefano Pioli alla vigilia della trasferta di OPorto, fondamentale per il percorso in Champions League dei rossoneri reduci da due ko nelle prime due partite del girone. "Abbiamo studiato il Porto durante la sosta, è un avversario solido ed esperto, abituato alla Champions -sottolinea il tecnico parmigiano ai microfoni di Sky Sport-. È una squadra che ci darà delle difficoltà, ci renderà la partita complicata, ma abbiamo il nostro modo di giocare che dovremo ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 18 ottobre 2021) Milano, 18 ott. - (Adnkronos) - "E' unamoltoma nonancora. Il doppio confronto con il, nella classifica finale, inciderà molto. Giocando sette partite in venti giorni pensi al presente con tutte le energie". Così l'allenatore del Milan Stefanoalla vigilia della trasferta di O, fondamentale per il percorso in Champions League dei rossoneri reduci da due ko nelle prime due partite del girone. "Abbiamo studiato ildurante la sosta, è un avversario solido ed esperto, abituato alla Champions -sottolinea il tecnico parmigiano ai microfoni di Sky Sport-. È una squadra che ci darà delle difficoltà, ci renderà lacomplicata, ma abbiamo il nostro modo di giocare che dovremo ...

