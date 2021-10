Cala di Forno, Cinelli: 'Troppe cose inesatte' (Di lunedì 18 ottobre 2021) "Leggo, soprattutto sui social - sostiene - la preoccupazione per l'accesso alla spiaggia e al mare. Ma chi scrive lo sa che la spiaggia appartiene al demanio e che il mare è pubblico? Nessuno può ... Leggi su maremmanews (Di lunedì 18 ottobre 2021) "Leggo, soprattutto sui social - sostiene - la preoccupazione per l'accesso alla spiaggia e al mare. Ma chi scrive lo sa che la spiaggia appartiene al demanio e che il mare è pubblico? Nessuno può ...

Ultime Notizie dalla rete : Cala Forno Cala di Forno, Cinelli: 'Troppe cose inesatte' Magliano in Toscana : "Né la spiaggia di Cala di Forno, né il suo mare diventeranno proprietà privata. Mi pare che dietro la notizia dell'acquisto della Tenuta da parte di Patrizio Bertelli si stia ...

Cala di Forno: l'affare del secolo fa ancora discutere. Il sindaco: "Mare e spiaggia resteranno pubblici" MAGLIANO IN TOSCANA " "Né la spiaggia di Cala di Forno, né il suo mare diventeranno proprietà privata. Mi pare che dietro la notizia dell'acquisto della Tenuta da parte di Patrizio Bertelli si stia creando allarmismo e, sui social, molta ...

Cala di Forno cambia proprietario LA NAZIONE Cala di Forno, Cinelli: ‘Troppe cose inesatte’ “Né il mare, né la spiaggia sono o possono essere privatizzate. Bertelli sa bene cosa acquista e dove si trova, dunque si comporterà di conseguenza". Magliano in Toscana: "Né la spiaggia di Cala di F ...

Cala di Forno a Bertelli, petizione a Franceschini per comprare le torri MAGLIANO IN TOSCANA. È ormai di dominio pubblico la notizia dell’acquisto della tenuta Vivarelli Colonna, alle spalle di Cala di Forno, nel Parco della Maremma, da parte dell’imprenditore Patrizio Ber ...

