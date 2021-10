Bloodborne 2 e il remaster per PS5 del gioco originale sarebbero in sviluppo presso Bluepoint Games (Di lunedì 18 ottobre 2021) I rumor su possibili porting PC, remaster o sequel di Bloodborne circolano da anni e ogni tanto continuano a spuntare fuori. Chiaramente, i fan vorrebbero Bloodborne 2 o un remaster, anche se non ci sono indicazioni che Sony ci stia effettivamente lavorando. Di recente, i rumor sono tornati a circolare, con Colin Moriarty di Last Stand Media, ex IGN, che ha affermato che Bluepoint Games starebbe lavorando non solo a un remaster di Bloodborne per PS5, ma anche a un sequel. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di lunedì 18 ottobre 2021) I rumor su possibili porting PC,o sequel dicircolano da anni e ogni tanto continuano a spuntare fuori. Chiaramente, i fan vorrebbero2 o un, anche se non ci sono indicazioni che Sony ci stia effettivamente lavorando. Di recente, i rumor sono tornati a circolare, con Colin Moriarty di Last Stand Media, ex IGN, che ha affermato chestarebbe lavorando non solo a undiper PS5, ma anche a un sequel. Leggi altro...

