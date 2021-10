Beautiful: Ridge e Thomas in ansia per lei (Di lunedì 18 ottobre 2021) Le anticipazioni di Beautiful ci svelano che Thomas informerà suo padre su Steffy, Liam e Kelly: Ridge cercherà di capire cosa sta accadendo a sua figlia Ridge non riconosce sua figlia SteffyUna nuova puntata attende i fan di Beautiful. La serie televisiva prosegue il suo successo sulla rete ammiraglia e le anticipazioni ci svelano grandi colpi di scena per quanto riguarda l’appuntamento odierno, previsto come sempre alle 13.45 circa. Beautiful, anticipazioni 18 ottobre: Steffy aggredisce tutti Ormai Steffy è diventata dipendente dalle sue pasticche ma non lo ammette. Di conseguenza, Liam, preoccupato per Kally, decide di prelevare la sua bambina e questo le provoca ancora di più uno squilibrio. Intanto, anche Thomas capisce che la sorella ha dei ... Leggi su formatonews (Di lunedì 18 ottobre 2021) Le anticipazioni dici svelano cheinformerà suo padre su Steffy, Liam e Kelly:cercherà di capire cosa sta accadendo a sua figlianon riconosce sua figlia SteffyUna nuova puntata attende i fan di. La serie televisiva prosegue il suo successo sulla rete ammiraglia e le anticipazioni ci svelano grandi colpi di scena per quanto riguarda l’appuntamento odierno, previsto come sempre alle 13.45 circa., anticipazioni 18 ottobre: Steffy aggredisce tutti Ormai Steffy è diventata dipendente dalle sue pasticche ma non lo ammette. Di conseguenza, Liam, preoccupato per Kally, decide di prelevare la sua bambina e questo le provoca ancora di più uno squilibrio. Intanto, anchecapisce che la sorella ha dei ...

