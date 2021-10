Ballottaggio Roma, la diretta: exit poll, proiezioni, risultati (Di lunedì 18 ottobre 2021) A Roma è guerra per il Ballottaggio sul filo del nuovo scontro destra - sinistra che caratterizza la partitissima per il Campidoglio. I candidati sindaco - ormai noti - sono Roberto Gualtieri per il ... Leggi su quotidiano (Di lunedì 18 ottobre 2021) Aè guerra per ilsul filo del nuovo scontro destra - sinistra che caratterizza la partitissima per il Campidoglio. I candidati sindaco - ormai noti - sono Roberto Gualtieri per il ...

Advertising

VittorioSgarbi : Triste che la CGIL si sia prestata a squallida strumentalizzazione alla vigila del ballottaggio di Roma. Ridicola p… - isabellarauti : #16ottobre A #Roma il silenzio elettorale … vale solo per il #centrodestra!!! La solita sinistra che non rispetta… - AndreaVallascas : Mentre CGIL e partiti, scendono in piazza contro il fascismo, in prossimità del ballottaggio di Roma, i lavoratori… - vinnix63 : RT @confundustria: #Roma afflenza ballottaggio - MichettiCaio : A rega', fateme sape' com'è annata ché alle 17 c'ho la terapia alla spalla. Grazie, w la Roma dei cesari… -