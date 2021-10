Assalto Cgil | due nuovi arrestati | uno residente a Arezzo

(Di lunedì 18 ottobre 2021)arresti per l'del 9 ottobre scorso alla sede dellaa Roma durante la manifestazione no green pass. Un provvedimento nei confronti di un 59enne aretino L'articolo proviene da Firenze Post.

Finora non è stata depositata nessuna mozione alternativa da parte del centrodestra, mentre domani parlerà la ministra Lamorgese sull'allada parte dei no vax e no green pass guidati da ...A Palermo e Arezzo, dopo ulteriori indagini Nuovi arresti per l'del 9 ottobre scorso alla sede dellaa Roma durante la manifestazione no Green pass. Ai sei arresti dei giorni scorsi, tra i quali Giuliano Castellino e Roberto Fiore, si sono aggiunte ...Come un’onda il centrosinistra conquista 8 città al ballottaggio su 10: strappa Roma e Torino a M5s, conquista al centrodestra Savona, Cosenza e Isernia, mantiene Caserta e lex ...“Si sta montando un clima intollerabile nel nostro Paese. Sono inammissibili queste minacce di morte, recapitate con addirittura, una cartuccia di fucile. L’invito – sottolineano il presidente del Con ...