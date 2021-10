Antonio Caggianelli, Giampiero Giarri e Nicolas Esposto: chi sono i tre ballerini morti in un incidente in Arabia Saudita (Di lunedì 18 ottobre 2021) Uno schianto fatale ha spezzato la vita di tre giovani ballerini italiani. Doveva essere un’avventura nel deserto, ma si è trasformata in una tragedia. Antonio Caggianelli di Bisceglie, 33 anni, Nicolas Esposto di San Giovanni Gemini, nell’Agrigentino, 28 anni, e Giampiero Giarri di Roma, 32 anni, sono morti in un’incidente avvenuto venerdì scorso a Riad, in Arabia Saudita. I tre uomini si trovavano nel Paese arabo per esibirsi. Nel loro giorno libero avevano deciso di partecipare a una gita nel deserto, ma le due auto su cui viaggiavano sono finite in una scarpata. Oltre ai nostri tre connazionali, nello schianto sono morte altre due persone del ... Leggi su tpi (Di lunedì 18 ottobre 2021) Uno schianto fatale ha spezzato la vita di tre giovaniitaliani. Doveva essere un’avventura nel deserto, ma si è trasformata in una tragedia.di Bisceglie, 33 anni,di San Giovanni Gemini, nell’Agrigentino, 28 anni, edi Roma, 32 anni,in un’avvenuto venerdì scorso a Riad, in. I tre uomini si trovavano nel Paese arabo per esibirsi. Nel loro giorno libero avevano deciso di partecipare a una gita nel deserto, ma le due auto su cui viaggiavanofinite in una scarpata. Oltre ai nostri tre connazionali, nello schiantomorte altre due persone del ...

