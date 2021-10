Alba Parietti gela i follower: “Tutto è finito quella maledetta notte”, una vera tragedia (Di lunedì 18 ottobre 2021) ; il messaggio da brividi. “Solo chi ha vissuto la tragedia di perdere una persona cara, giovane bella piena di vita può capire cosa significhi quel dolore immenso che non avrà mai fine.” Parole da brividi, quelle che Alba Parietti ha accompagnato L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di lunedì 18 ottobre 2021) ; il messaggio da brividi. “Solo chi ha vissuto ladi perdere una persona cara, giovane bella piena di vita può capire cosa significhi quel dolore immenso che non avrà mai fine.” Parole da brividi, quelle cheha accompagnato L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

_Alessio_88 : Finalmente dopo 10 anni ci sono arrivati, il Torneo è da fare una volta ogni tot anni... Ps: questo significa più… - ElliElli44 : RT @FQMagazineit: Tale e Quale Show, Alba Parietti e Pierpaolo Pretelli in diretta a Programma con Claudia Rossi e Andrea Conti https://t.c… - 1aetorod9 : RT @FQMagazineit: Tale e Quale Show, Alba Parietti e Pierpaolo Pretelli in diretta a Programma con Claudia Rossi e Andrea Conti https://t.c… - idalightning : RT @FQMagazineit: Tale e Quale Show, Alba Parietti e Pierpaolo Pretelli in diretta a Programma con Claudia Rossi e Andrea Conti https://t.c… - Eleonor002 : RT @FQMagazineit: Tale e Quale Show, Alba Parietti e Pierpaolo Pretelli in diretta a Programma con Claudia Rossi e Andrea Conti https://t.c… -