WhatsApp, arriva una novità assoluta: come utilizzarla al meglio (Di domenica 17 ottobre 2021) Su WhatsApp è arrivata una novità assoluta, mai vista prima: scopriamo come utilizzarla al meglio Le limitazioni riguarderanno solo gli account Business (via Screenshot)Dopo l’annuncio nei mesi scorsi è in arrivo per milioni di utenti di WhatsApp il nuovo backup criptato. A renderlo noto è lo stesso Mark Zuckerberg che su Facebook ha affermato tramite un post: “I backup crittografati end-to-end per WhatsApp iniziano a uscire oggi. Sono orgoglioso del team per aver continuato ad aumentare la sicurezza per le vostre conversazioni private“. La funzione si preannuncia più grande e più complessa del previsto. Infatti non sarà così semplice utilizzarlo. Grazie a questa feature a breve si potrà importare tutto su Google ... Leggi su vesuvius (Di domenica 17 ottobre 2021) Suta una, mai vista prima: scopriamoalLe limitazioni riguarderanno solo gli account Business (via Screenshot)Dopo l’annuncio nei mesi scorsi è in arrivo per milioni di utenti diil nuovo backup criptato. A renderlo noto è lo stesso Mark Zuckerberg che su Facebook ha affermato tramite un post: “I backup crittografati end-to-end periniziano a uscire oggi. Sono orgoglioso del team per aver continuato ad aumentare la sicurezza per le vostre conversazioni private“. La funzione si preannuncia più grande e più complessa del previsto. Infatti non sarà così semplice utilizzarlo. Grazie a questa feature a breve si potrà importare tutto su Google ...

