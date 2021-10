Wanda Nara e Mauro Icardi si separano? L’annuncio social (Di domenica 17 ottobre 2021) Wanda Nara, nelle scorse ore, sui propri social, ha postato una Ig Stories eloquente che, in qualche modo, preannuncio la fine del suo matrimonio con Mauro Icardi. Un’altra famiglia che hai rovinato per una tr**a La modella argentina, con poche didascaliche parole, ha ammesso di essere stata tradito dal calciatore. A conferma di questa ipotesi, il fatto che l’ex opinionista del ‘Grande Fratello Vip‘ abbia cancellato tutte le foto assieme all’ormai ex marito. Wanda Nara ha pubblicato questa storia con scritto “un’altra famiglia che hai rovinato per una troia”, ha smesso di seguire Icardi ed ha eliminato le loro che la ritraevano con lui pic.twitter.com/3Twg9PCaFq — 888chee (@chechcc) October 16, 2021 L’influencer, poche ore fa, ha smesso di ... Leggi su cityroma (Di domenica 17 ottobre 2021), nelle scorse ore, sui propri, ha postato una Ig Stories eloquente che, in qualche modo, preannuncio la fine del suo matrimonio con. Un’altra famiglia che hai rovinato per una tr**a La modella argentina, con poche didascaliche parole, ha ammesso di essere stata tradito dal calciatore. A conferma di questa ipotesi, il fatto che l’ex opinionista del ‘Grande Fratello Vip‘ abbia cancellato tutte le foto assieme all’ormai ex marito.ha pubblicato questa storia con scritto “un’altra famiglia che hai rovinato per una troia”, ha smesso di seguireed ha eliminato le loro che la ritraevano con lui pic.twitter.com/3Twg9PCaFq — 888chee (@chechcc) October 16, 2021 L’influencer, poche ore fa, ha smesso di ...

