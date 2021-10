Uomini e donne, il corteggiatore sull’ex tronista: “Un periodo di guerra” (Di domenica 17 ottobre 2021) Non sempre le storie che nascono a Uomini e donne vanno bene. Ecco che cosa ha raccontato un ex corteggiatore sulla sua ex, tronista del programma. Ci sono storie che… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Nadia Fusetti su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di domenica 17 ottobre 2021) Non sempre le storie che nascono avanno bene. Ecco che cosa ha raccontato un exsulla sua ex,del programma. Ci sono storie che… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Nadia Fusetti su BlogLive.it.

Advertising

elenabonetti : L’ex premier Conte vorrebbe darmi lezioni di femminismo ma il giudizio sull’adeguatezza non dipende dal genere. Tra… - marattin : Se la (assurda) polemica è che @elenabonetti ha nominato solo le donne (perché quello in quel momento le era stato… - trash_italiano : Ilaria che magari sperava di diventare la nuova GDL e invece per sempre nei risultati di ricerca su Google alla voc… - JeorgVanZap : @lameduck1960 Credo debba essere il primo postulato, di tutti gli uomini e le donne che si apprestano a rifondare p… - mihirdjin : siccome loro pagherebbero pur di essere comprati (cit.), immaginano che ciò valga per tutti gli uomini e le donne… -