Trieste | si dimette Puzzer | leader dei portuali che contestano il Green pass “Lascio ma la protesta continua”

(Di domenica 17 ottobre 2021) Si è dimesso Stefanodel sindacato che ha promosso lo sciopero contro ilal porto di. ”È giusto che mi assuma le mie responsabilità“, ha spiegato in un post su Facebook l’ex portavoce del Coordinamento dei lavoratoridi(Clpt), che ieri era stato duramente contestato per aver annunciato la fine del blocco del varco 4 del porto di, prima di essere costretto a tornare sui suoii. “La decisione di dare le dimissioni è soltanto mia, non è stata forzata da nessuno, anzi non volevano accettarle ma io le ho pretese”, ha detto, che ha detto di essersi dimesso “sia dal ruolo di vicepresidente sia dal Coordinamento lavoratori...

'In data odierna ho rassegnato le dimissioni dal Clpt dipoiché è giusto che io mi assuma le mie responsabilità - è scritto nel post - Una di queste, è la decisione di proseguire il presidio .... A due giorni dal 15 ottobre , dall'introduzione dell'obbligo di Green pass per i lavoratori a livello nazionale, la protesta al porto diprosegue nel caos : siil portavoce dei Coordinamento dei lavoratori portuali Stefano Puzzer dopo un comunicato nel quale ieri si dichiarava "domani si torna al lavoro " . Insomma, ...L’annuncio della fine delle proteste leggi anche Green pass: terzo giorno proteste al Varco 4 a Trieste “Domani torniamo al lavoro”, si leggeva in un comunicato diffuso dal Clpt il 16 ottobre. Stefano ...Che ha aggiunto: 'Io sciopererò fino al 20 ma tornerò a lavorare solo quando il Green Pass verrà ritirato. Ieri sera Puzzer aveva annunciato la fine dei blocchi per poi fare retromarcia, scusandosi co ...