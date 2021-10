Tragedia a Brescia | colpo di fucile uccide 15enne A sparare il fratellino

Advertising

fanpage : ULTIM'ORA - Svolta nella tragedia di Brescia. La confessione è arrivata durante la notte, a sparare e uccidere Vio… - TeoloMassimo : RT @fanpage: ULTIM'ORA - Svolta nella tragedia di Brescia. La confessione è arrivata durante la notte, a sparare e uccidere Viola, 15 anni… - PrimaCommunica2 : Brescia: tragedia a San Felice Benaco dove una 15enne è stata uccisa con il fucile del padre dal fratellino - mickycaruso : RT @fanpage: ULTIM'ORA - Svolta nella tragedia di Brescia. La confessione è arrivata durante la notte, a sparare e uccidere Viola, 15 anni… - CirianiCarlo : RT @fanpage: ULTIM'ORA - Svolta nella tragedia di Brescia. La confessione è arrivata durante la notte, a sparare e uccidere Viola, 15 anni… -

Ultime Notizie dalla rete : Tragedia Brescia

nel bresciano, una ragazza di 15 anni è morta. Ad ucciderla un colpo di fucile partito per sbaglio dall'arma che il padre teneva in casa. Durante l'interrogatorio il genitore ha confessato ......Lanel tardo pomeriggio di sabato con la ragazzina di 15 anni che è morta sul colpo in casa a San Felice del Benaco, costa occidentale del lago di Garda, in provincia di. Da una ...15enne uccisa da un colpo di fucile, a sparare è stato il fratellino 13enne per sbaglio. Brescia - Il padre è indagato per omessa custodia dell'arma ...Il dramma in provincia di Brescia. La ragazza è stata uccisa dal fucile del padre. A premere il grilletto, per errore, sarebbe stato il fratellino ...