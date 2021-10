Pokémon | le feature migliori di ogni generazione

Leggi su tuttotek

(Di domenica 17 ottobre 2021) Aspettando cheDiamante Lucente e Perla Splendente riportino in auge ledi quarta, riscopriamo le! Dopo una parentesi tanto personale suSpada e Scudo come quella che abbiamo visto settimana scorsa, abbiamo pensato di comporre un’ode alledi. Chi vi scrive ha già affrontato questa tematica molto tempo fa, ma in questa specifica sede noi di tuttoteK preferiremmo qualcosa di più stringato e sostanzioso. In altre parole, dunque, passeremo rapidamente in rassegna le varie generazioni e le funzioni più significative di ciascuna di esse. E, perché no, chi vuole darsi ai voli pindarici è liberissimo di immaginare un gioco in cui tornino tutte. Parliamo di “voli ...