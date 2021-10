Pagelle Genoa-Sassuolo 2-2 | voti e tabellino | Serie A 2021 2022

(Di domenica 17 ottobre 2021) Lee ildi, match valevole per l’ottava giornata del campionato di, in cui la formazione ospite guidata da Alessio Dionisi è stata raggiunta nel finale sul 2-2: alla doppietta realizzata da Gianluca Scamacca rispondono le reti di Mattia Destro e Johan Vasquez. I neroverdi dominano la prima frazione di gara per merito della doppietta del grande ex di giornata, ma qualche minuto più tardi Destro riapre la contesa. Nel finale il difensore rossoblù regala il pareggio ai suoi con un colpo di testa vincente sugli sviluppi di corner. In virtù di questo risultato ilsale ad otto punti in classifica, mentre ilva a quota 6. GLI HIGHLIGHTS(3-5-2): Sirigu 6; ...

I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per l'8ª giornata di Serie A 2021/22:Sassuolo Ledei protagonisti del match trae Sassuolo, valido per l'8ª giornata del campionato di Serie A 2021/2022. TOP: Scamacca FLOP: Vasquez VOTI Al termine del ...A seguire, l'ampio post - partita con, dichiarazioni e commenti. Forza Sasol! Diretta- Sassuolo 1 - 2 35 Ammonito Chiriches, blocca Ekuban per una gomitata. Tutto nasce da un tiraccio ...Le pagelle e il tabellino di Genoa-Sassuolo, match valevole per l'ottava giornata del campionato di Serie A 2021/2022 ...Genoa e Sassuolo torneranno in campo sul risultato di 2 a 1 per gli ospiti grazie alla doppietta di Scamacca, per i rossoblu a rete ancora una volta Destro.