Milano, i no green pass scendono in piazza in 8mila (Di domenica 17 ottobre 2021) , ma vengono contenuti delle forze di polizia. Alcuni tafferugli e quattro arresti Nel giorni in cui i sindacato sono scesi in piazza a Roma nella manifestazione Mai più fascismi, a Milano i no green pass hanno fatto sentire la loro voce. Erano in circa 8mila persone. La protesta si è svolta tra piazzale Buenos Aires e il Duomo. Verso le 17 di ieri, sabato 16 ottobre, i primi manifestanti si sono radunati davanti al Duomo, mentre la polizia creava i cordoni di sicurezza. No green pass a Milano: fiume umano piazza Duomo #Milano #Nogreenpass #Corteo pic.twitter.com/m3LzXDtesX — Local Team (@localteamtv) October 16, 2021 Nonostante ciò, si sono verificati una serie di ...

