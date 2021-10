Maria De Filippi-Sabrina Ferilli, la vendetta è servita: gavettone in diretta – VIDEO (Di domenica 17 ottobre 2021) Maria De Filippi si è vendicata dell’ultimo scherzo di Sabrina Ferilli. La conduttrice si rende protagonista di un gavettone in diretta: il siparietto. Durante l’ultima puntata di ‘Tu si que Vales‘, trasmessa nella serata di ieri, Maria de Filippi ha subito un gavettone dall’amica e collega Sabrina Ferilli. Nonostante il gesto plateale, la conduttrice e L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di domenica 17 ottobre 2021)Desi è vendicata dell’ultimo scherzo di. La conduttrice si rende protagonista di unin: il siparietto. Durante l’ultima puntata di ‘Tu si que Vales‘, trasmessa nella serata di ieri,deha subito undall’amica e collega. Nonostante il gesto plateale, la conduttrice e L'articolo proviene da Inews.it.

