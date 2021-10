Marelli sul rigore alla Roma: “Errore di Orsato, doveva far giocare e sarebbe stato gol di Abraham” (Di domenica 17 ottobre 2021) Luca Marelli, ex arbitro ed ora opinionista ai microfoni di DAZN, è intervenuto sulla vicenda riguardante il rigore assegnato alla Roma contro la Juventus: “È una situazione molto complessa, che merita approfondimenti. Il primo problema è un Errore di Orsato, che è stato precipitoso. Se avesse lasciato proseguire l’azione, sarebbe arrivato il gol. Ha fischiato prima del tocco di Abraham, motivo per cui non si poteva tornare indietro. L’assistente Bindoni ha segnalato un fuorigioco di Mkhitaryan, ma il tocco non è di Abraham ma di Danilo, che lo rimette in gioco. C’è da sottolineare l’Errore di Orsato, che doveva aspettare un attimo e concedere il vantaggio, e poi ... Leggi su alfredopedulla (Di domenica 17 ottobre 2021) Luca, ex arbitro ed ora opinionista ai microfoni di DAZN, è intervenuto sulla vicenda riguardante ilassegnatocontro la Juventus: “È una situazione molto complessa, che merita approfondimenti. Il primo problema è undi, che èprecipitoso. Se avesse lasciato proseguire l’azione,arrivato il gol. Ha fischiato prima del tocco di, motivo per cui non si poteva tornare indietro. L’assistente Bindoni ha segnalato un fuorigioco di Mkhitaryan, ma il tocco non è dima di Danilo, che lo rimette in gioco. C’è da sottolineare l’di, cheaspettare un attimo e concedere il vantaggio, e poi ...

