LIVE Motocross, GP Spagna MXGP in DIRETTA: Febvre in testa a gara-1, Herlings rimonta ed è 5° (Di domenica 17 ottobre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE -2? Febvre si è costruito un buon vantaggio sugli inseguitori ed è ormai ad un passo dalla vittoria e dalla tabella rossa. Apertissimo invece il duello tra Prado e Gajser per il secondo posto. -4? Cairoli riesce finalmente a sbarazzarsi di Paturel e sale in settima posizione, ma il sesto posto di Jonass sembra ormai irraggiungibile (10? di ritardo). -5? Febvre va in fuga grazie alla pista libera e guadagna 5? su Prado, con Gajser 3° a 7? dalla testa. Herlings supera Seewer ed è 4°, ma con 22? di gap dal leader. -7? Herlings va all'attacco su Seewer per salire in quarta piazza e limitare i danni in ottica mondiale. Nel frattempo Cairoli ha ripreso Paturel e può puntare almeno al settimo posto. -8? Due posizioni guadagnate in un ...

