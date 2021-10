Inter e il rischio stangata | animi caldi anche negli spogliatoi

(Di domenica 17 ottobre 2021) Glidopo Lazio-sono rimasti, ora i nerazzurri rischiano ladal Giudice Sportivo Dopo la rissa contro la Lazio, ora l’rischia ladal Giudice Sportivo. Le riprese televisive diranno la verità su quanto successo in campo, ma non finisce qui. Come riportato da Tuttosport, glisarebbero rimastidove sarebbero volati ancora insulti nel post partita e quindi ora è attesa per sapere cosa avrà scritto nel referto l’arbitro. I nerazzurri la prossima partita giocheranno contro la Juventus. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Che però fosse apersino per l'è stata una vera e propria doccia fredda, tanto più perché il giocatore freme per ritornare in campo... un altro big match attesissimo come quello contro l'. Per fortuna di Allegri, non c'è alcun giocatore tra le fila dei bianconeri ad aver già rimediato quattro ammonizioni nelle prime sette ...Che però fosse a rischio persino per l’Inter è stata una vera e propria doccia fredda, tanto più perché il giocatore freme per ritornare in campo (.) Che la Joya rischiasse di non rispettare i tempi d ...Brutte notizie in casa della Juventus: Dybala, oltre a saltare il match di stasera contro la Roma, rischia di non giocare anche le prossime due partite contro Zenit e Inter ...