Il leader della protesta dei portuali di Trieste è stato 'processato' dai suoi e costretto a dimettersi (Di domenica 17 ottobre 2021) AGI - Stefano Puzzer, il leader della contestazione no green pass al porto di Trieste, ha rassegnato le sue dimissioni dal Coordinamento dei lavoratori portuali. Lo ha annunciato in un post su Facebook. "È giusto che mi assuma le mie responsabilità. Una di queste è la decisione di proseguire il presidio fino al 20 ottobre. La decisione non soltanto non è stata forzata da nessuno, anzi non volevano accettarla, ma l'ho preteso". Intanto anche questa mattina prosegue il presidio dei portuali di Trieste dopo i momenti concitati di ieri sera quando Puzzer, ne ha prima annunciato lo scioglimento per poi fare retromarcia, scusandosi coi dissidenti che lo avevano contestato sia dal vivo che sui social. Al varco 4, cuore della protesta, ... Leggi su agi (Di domenica 17 ottobre 2021) AGI - Stefano Puzzer, ilcontestazione no green pass al porto di, ha rassegnato le sue dimissioni dal Coordinamento dei lavoratori. Lo ha annunciato in un post su Facebook. "È giusto che mi assuma le mie responsabilità. Una di queste è la decisione di proseguire il presidio fino al 20 ottobre. La decisione non soltanto non è stata forzata da nessuno, anzi non volevano accettarla, ma l'ho preteso". Intanto anche questa mattina prosegue il presidio deididopo i momenti concitati di ieri sera quando Puzzer, ne ha prima annunciato lo scioglimento per poi fare retromarcia, scusandosi coi dissidenti che lo avevano contesia dal vivo che sui social. Al varco 4, cuore, ...

Advertising

fattoquotidiano : Da così a così in meno di otto ore: tanto è durata, ieri, l’alta intensità dello scontro del leader della Lega, Mat… - stanzaselvaggia : L’esponente di Forza Nuova Giuliano Castellino, ultras della Roma, tra i leader della manifestazione no green pass… - VittorioSgarbi : Nel 2013 il grillino duro e puro Di Maio: “Le auto blu sono il male assoluto, se mi vedete in auto blu linciatemi'.… - anto_galli4 : RT @Michele_Arnese: Stefano Puzzer, il leader della contestazione no green pass al porto di Trieste, ha rassegnato le dimissioni dal coordi… - mauriziosociono : RT @molumbe: “Noi rimarremo qui fino a quando il Green Pass non verrà eliminato”. Stefano Puzzer, leader della protesta #NoGreenPass #port… -