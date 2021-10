Il carcere che non si rassegna alla modernità (Di domenica 17 ottobre 2021) Una pistola, secondo notizia di stampa, che arriva con un drone in un carcere, pone notizie inquietanti sulla sicurezza dentro gli istituti di pena; un fatto talmente inquietante da rendere palese, qualora ce ne fosse bisogno di dimostrare, che le carceri sono allo sbando, come dicono vari comunicati sindacali, e che sono diverse le problematiche che vanno affrontate con urgenza Ma la novità non è quella di un ristretto che viene in possesso di una pistola e poi spara in reparto, ma piuttosto l’intervento della polizia di reparto che non cede alle minacce e blocca il rivoltoso. Questo fatto dimostra, spero ai detrattori della polizia di reparto, che l’intervento è stato immediato, senza vittime e principalmente senza il ricorso a soccorsi esterni di altri corpi dello Stato, come previsto dall’Ordinamento Penitenziario del 1975, e rinverdito dalla ... Leggi su bergamonews (Di domenica 17 ottobre 2021) Una pistola, secondo notizia di stampa, che arriva con un drone in un, pone notizie inquietanti sulla sicurezza dentro gli istituti di pena; un fatto talmente inquietante da rendere palese, qualora ce ne fosse bisogno di dimostrare, che le carceri sono allo sbando, come dicono vari comunicati sindacali, e che sono diverse le problematiche che vanno affrontate con urgenza Ma la novità non è quella di un ristretto che viene in possesso di una pistola e poi spara in reparto, ma piuttosto l’intervento della polizia di reparto che non cede alle minacce e blocca il rivoltoso. Questo fatto dimostra, spero ai detrattori della polizia di reparto, che l’intervento è stato immediato, senza vittime e principalmente senza il ricorso a soccorsi esterni di altri corpi dello Stato, come previsto dall’Ordinamento Penitenziario del 1975, e rinverdito d...

