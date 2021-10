Green pass: superati i 100 milioni. Corsa ai test, file in farmacia: domani prova rientro al lavoro. Aumentano i certificati di malattia (Di domenica 17 ottobre 2021) Sfondato il tetto dei cento milioni di Green pass scaricati. L'obbligo della certificazione verde, scattato venerdì scorso per il lavoro pubblico e privato, ha imposto una notevole accelerata, a ... Leggi su leggo (Di domenica 17 ottobre 2021) Sfondato il tetto dei centodiscaricati. L'obbligo della certificazione verde, scattato venerdì scorso per ilpubblico e privato, ha imposto una notevole accelerata, a ...

Advertising

RobertoBurioni : Considerato che ieri c’è stato un aumento dei certificati di malattia del 23% possiamo affermare che molti dei comb… - borghi_claudio : Torno a ripetere la domanda anche ai pro green pass. Adesso abbiamo il green pass anche per andare in bagno e quind… - NicolaPorro : L'ideatore del lasciapassare sanitario ha un nome e un cognome...?? - EffimeraAlkimia : RT @heliandros: #Puzzer: 'Finché c'è il Green Pass non lavoro in Porto, consegnerò pizze'. - andreinazaccar1 : RT @italiadeidolori: 15/10/2021, Porto di Trieste: manifestazione 'NO GREEN PASS' e situazione (ferma) presso le banchine di carico/scarico… -