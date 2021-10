Genoa | Criscito | «Entrati in campo molli | poi buona reazione»

Leggi su calcionews24

(Di domenica 17 ottobre 2021) Domenico, difensore e capitano del, ha parlato dopo il pareggio in rimonta contro il Sassuolo Intervistato da DAZN, Domenicoha parlato del pareggio delcon il Sassuolo. PARTITA – «Mi sento bene, ladella squadra c’è stata. Abbiamo cuore e qualità, ma dobbiamo metterli inda subito. Siamoin, il Sassuolo ne ha approfittato grazie ai grandi giocatori che ha a disposizione». CAMBIO DI MENTALITA’ – «Penso che sia dovuto al risultato, quando sei sotto provi di tutto per recuperare. Una volta che sei sotto devi dare di più. Non è questione di modulo». L'articolo proviene da Calcio News 24.