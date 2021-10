Elisabetta Gregoraci rimasta senza programma, ecco cosa è successo (Di lunedì 18 ottobre 2021) Elisabetta Gregoraci sarebbe dovuta sbarcare al timone di un nuovo game show di Rai2 facendo da co-conduttrice insieme a Pino Insegno, ma alla fine il programma è stato cancellato. Il programma in questione si sarebbe dovuto chiama Double Song e sarebbe stato un ibrido fra un quiz musicale ed un game show. Una novità per il palinsesto Rai, che però non vedrà mai luce. “Il programma con Elisabetta Gregoraci? Non lo faremo più. È stata una decisione della Rai. Ma non solo il mio programma, sono stati cancellati quattordici programmi perché la Rai ha dei problemi importanti di budget. Per cui il nuovo amministratore delegato ha pensato di tagliare tutto ad una settimana dall’inizio dopo quattro mesi di lavoro. Insomma.. Va beh. Nel tempo se ne riparlerà ... Leggi su biccy (Di lunedì 18 ottobre 2021)sarebbe dovuta sbarcare al timone di un nuovo game show di Rai2 facendo da co-conduttrice insieme a Pino Insegno, ma alla fine ilè stato cancellato. Ilin questione si sarebbe dovuto chiama Double Song e sarebbe stato un ibrido fra un quiz musicale ed un game show. Una novità per il palinsesto Rai, che però non vedrà mai luce. “Ilcon? Non lo faremo più. È stata una decisione della Rai. Ma non solo il mio, sono stati cancellati quattordici programmi perché la Rai ha dei problemi importanti di budget. Per cui il nuovo amministratore delegato ha pensato di tagliare tutto ad una settimana dall’inizio dopo quattro mesi di lavoro. Insomma.. Va beh. Nel tempo se ne riparlerà ...

