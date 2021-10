Ciclismo | Bahrain e Caruso continuano assieme | Una formalità rinnovare

(Di domenica 17 ottobre 2021) Bologna, 17 ottobre 2021 " Tra nuovi acquisti e conferme, laVictorious si mostra già molto agguerrita in vista del 2022. La squadra ha deciso di confermare i big, partendo dal vincitore della ...

Bologna, 17 ottobre 2021 " Tra nuovi acquisti e conferme, laVictorious si mostra già molto agguerrita in vista del 2022. La squadra ha deciso di confermare i big, partendo dal vincitore della Roubaix Colbrelli , passando per Mohoric , Landa e Mader . ...Roman Kreuziger è il nuovo ds dellaVictorious per la stagione 2022. Lo ha annunciato lo stesso team. L'ex corridore ceco si unisce al team direttamente dal gruppo dopo una carriera di 16 anni di corse professionistiche: "Sono ...Damiano Caruso resterà ancora alla Bahrain dopo il podio al Giro e la vittoria di una tappa alla Vuelta. Con lui resterà anche Sonny Colbrelli ...La Bahrain Victorious rinnova il contratto di Damiano Caruso. Un giustissimo "premio" dopo un anno davvero spettacolare che ha visto l'italiano vincere una tappa al Giro d'Italia (dove ha poi concluso ...