Bodo Glimt-Roma in tv in chiaro? Data | orario e diretta streaming Conference League 2021 2022

(Di lunedì 18 ottobre 2021) Manca sempre meno a, match valevole per i gironi della: ecco le informazioni per vederla. I giallorossi di José Mourinho, reduci dall’amara sconfitta all’Allianz Stadium contro la Juventus, vanno a caccia dei tre punti in Norvegia. Fischio d’inizio fissato per le ore 18.45 di giovedì 21 ottobre. La partita sarà visibile intv su Sky Sport e Sky Sport Football (rispettivamente canali 256 e 203 del satellite), visibili anche insu Sky Go e Now Tv, e Dazn. SportFace.

OfficialASRoma : ?? Benvenuto nella nostra squadra U17 a Magnus Brondbo, portiere norvegese proveniente dal Bodo/Glimt #ASRoma - romaforever_it : TRIGORIA, la ripresa martedì 29 ottobre in vista del match di Conference League contro il Bodo Glimt… - romaforever_it : Bodo Glimt-Roma, Le Probabili Formazioni | Conference League - Stagione 2021/2022 - siamo_la_Roma : ???? Il #BodøGlimt trova la vittoria in campionato ? I prossimi avversari della #Roma guidano la #Eliteserien ?? Gio… - Ma29Ma7 : RT @OfficialASRoma: ?? Benvenuto nella nostra squadra U17 a Magnus Brondbo, portiere norvegese proveniente dal Bodo/Glimt #ASRoma https://t… -

Ilsi approccia alla sfida con la Roma in Conference League con una vittoria. I norvegesi hanno battuto in campionato il Sarpsborg 2 - 1, grazie a un rigore arrivato all'86'. La rete che vale ...... rischiare Tammy Abraham, che è tornato dalle partite con l'Inghilterra con la caviglia sgarrupata, oppure non rischiarlo visto che dopo arriverà una sfilza di partite:in Norvegia, Napoli,...Bodo/Glimt-Roma in tv in chiaro? Ecco data, canale, orario e come vedere in diretta streaming la partita di Conference League 2021/2022.Dopo la sconfitta per uno a zero contro la Juventus, la Roma è ripartita per rientrare nella capitale. Domani giornata di riposo ma gli allenamenti riprenderanno martedì 19 ottobre alle 10.30, per pre ...