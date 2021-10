Basket in lutto | un 32enne muore in campo in Serie C

Advertising

Aveva mosso i primi passi nelEmpedocle, debuttando in prima squadra nel 2008, sempre in Serie C dove la passione e la voglia vengono prima del talento. È la categoria in cui ha sempre giocato,..."Ilsiciliano è in", si legge in un comunicato . Fathallah aveva collezionato oltre 250 presenze nei campionati senior di. Nato ad Agrigento, dopo avere giocato con Porto ...Haitem Jabeur Fathallah della Fortitudo Messina si è accasciato sul parquet a Reggio Calabria, stroncato da un malore ...Il basket messinese è in lutto, sconvolto da una tragedia andata in scena in serata al PalaLumaka di Reggio Calabria, nel corso della partita tra la Dierre Reggio e Fortitudo Messina valida per la sec ...