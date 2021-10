Allegri non ci sta e decide di dire la sua dopo l’addio con Ambra (Di domenica 17 ottobre 2021) Massimiliano Allegri rompe il silenzio: le parole dell’allenatore della Juventus dopo la rottura con Ambra Angiolini. Una rottura di cui si sta parlando tantissimo nelle ultime settimane. Soprattutto dopo la consegna del tapiro d’oro, ritenuta fuori luogo da gran parte dei telespettatori. Parliamo della fine della storia d’amore tra Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri. Una fine che sarebbe sopraggiunta in seguito ad un tradimento da parte dell’allenatore della Juventus. A confermare l’indiscrezione anche la figlia dell’attrice, Jolanda Renga, indignata per la consegna del tapiro alla mamma: lo sfogo della ragazza ha lasciato intendere che, tra i due, il “colpevole” della rottura era proprio Max Allegri. “Perché venire da lei a Milano? Perché non andare a ... Leggi su howtodofor (Di domenica 17 ottobre 2021) Massimilianorompe il silenzio: le parole dell’allenatore della Juventusla rottura conAngiolini. Una rottura di cui si sta parlando tantissimo nelle ultime settimane. Soprattuttola consegna del tapiro d’oro, ritenuta fuori luogo da gran parte dei telespettatori. Parliamo della fine della storia d’amore traAngiolini e Massimiliano. Una fine che sarebbe sopraggiunta in seguito ad un tradimento da parte dell’allenatore della Juventus. A confermare l’indiscrezione anche la figlia dell’attrice, Jolanda Renga, indignata per la consegna del tapiro alla mamma: lo sfogo della ragazza ha lasciato intendere che, tra i due, il “colpevole” della rottura era proprio Max. “Perché venire da lei a Milano? Perché non andare a ...

