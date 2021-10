14enne muore dopo essere caduto in una vasca di depurazione (Di domenica 17 ottobre 2021) Recuperato dai sommozzatori dei Vigili del fuoco, è morto in ospedale. Sembra sia caduto nella vasca mentre cercava di recuperare un pallone Leggi su rainews (Di domenica 17 ottobre 2021) Recuperato dai sommozzatori dei Vigili del fuoco, è morto in ospedale. Sembra sianellamentre cercava di recuperare un pallone

Advertising

andreastoolbox : Ragazzo 14enne muore dopo essere caduto in una vasca di depurazione - Rai News - Cristin97894443 : RT @Adnkronos: #Varese, cerca pallone e cade in vasca depurazione: muore 14enne. #ultimora - Adnkronos : #Varese, cerca pallone e cade in vasca depurazione: muore 14enne. #ultimora - bizcommunityit : Incidente a Castellanza, 14enne cade in una vasca di depurazione e muore: «Voleva recuperare il pallone» - infoitinterno : Incidente a Castellanza, 14enne cade in una vasca di depurazione e muore: «Voleva recuperare il pallone» -