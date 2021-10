Uomini e Donne: Joele cacciato da Maria (Di sabato 16 ottobre 2021) Ieri, 15 ottobre, è finalmente andata in onda la puntata di Uomini e Donne in cui Joele Milan è stato cacciato da Maria De Filippi. Il ragazzo, infatti, è stato scoperto ad “imbrogliare” la redazione cercando di contattare la corteggiatrice Ilaria. Ecco come sono andate le cose. La puntata andata in onda ieri di Uomini e Donne è stata l’ultima della settimana ed ha tenuto compagnia al pubblico con vari colpi di scena. Per cominciare Ida Platano e Marcello Messina si sono risentiti, nonostante avessero deciso di chiudere più per volere di Ida che per altro. Armando Incarnato ha attaccato il cavaliere accusandolo di aver scelto Ida come ripiego vista la mancata frequentazione con Marika, con cui lui ha chiuso. Il vero scoop della giornata, però, riguarda ... Leggi su piusanipiubelli (Di sabato 16 ottobre 2021) Ieri, 15 ottobre, è finalmente andata in onda la puntata diin cuiMilan è statodaDe Filippi. Il ragazzo, infatti, è stato scoperto ad “imbrogliare” la redazione cercando di contattare la corteggiatrice Ilaria. Ecco come sono andate le cose. La puntata andata in onda ieri diè stata l’ultima della settimana ed ha tenuto compagnia al pubblico con vari colpi di scena. Per cominciare Ida Platano e Marcello Messina si sono risentiti, nonostante avessero deciso di chiudere più per volere di Ida che per altro. Armando Incarnato ha attaccato il cavaliere accusandolo di aver scelto Ida come ripiego vista la mancata frequentazione con Marika, con cui lui ha chiuso. Il vero scoop della giornata, però, riguarda ...

Advertising

elenabonetti : L’ex premier Conte vorrebbe darmi lezioni di femminismo ma il giudizio sull’adeguatezza non dipende dal genere. Tra… - trash_italiano : Ilaria che magari sperava di diventare la nuova GDL e invece per sempre nei risultati di ricerca su Google alla voc… - marattin : Se la (assurda) polemica è che @elenabonetti ha nominato solo le donne (perché quello in quel momento le era stato… - EsaLamorte : RT @GiorgiaMeloni: Il 16 ottobre del 1943, 1022 tra uomini, donne e bambini vennero deportati dal ghetto ebraico di Roma dalla furia nazifa… - M4rc0n1eMarco : @marco599 @ziggymagenta_d Per Carita' non dimentichiamo nemmeno le fascie della mattina e del pomeriggio per rincog… -