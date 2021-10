Un divieto anche per la Regina: ecco cosa non può più fare (Di sabato 16 ottobre 2021) Elisabetta II deve cominciare a fare alcune rinunce, data la sua età. La sovrana britannica, che ha compiuto 95 anni lo scorso 21 aprile, deve infatti fare a meno del suo cocktail serale. I medici le hanno consigliato di evitarlo per fare in modo che possa essere “il più in salute possibile” in vista dell’autunno. Come riporta anche il Mirror, la Regina si gode un Martini quasi tutte le sere, anche se non può essere definita una grande bevitrice e la si vede bere in pubblico molto raramente. LEGGI anche => La Regina Elisabetta non sopportava un importante uomo politico: ecco perché Tuttavia, è arrivato il tempo per Sua Maestà di accantonare completamente e definitivamente l’alcool, fatta eccezione per le occasioni ... Leggi su periodicoitaliano (Di sabato 16 ottobre 2021) Elisabetta II deve cominciare aalcune rinunce, data la sua età. La sovrana britannica, che ha compiuto 95 anni lo scorso 21 aprile, deve infattia meno del suo cocktail serale. I medici le hanno consigliato di evitarlo perin modo che possa essere “il più in salute possibile” in vista dell’autunno. Come riportail Mirror, lasi gode un Martini quasi tutte le sere,se non può essere definita una grande bevitrice e la si vede bere in pubblico molto raramente. LEGGI=> LaElisabetta non sopportava un importante uomo politico:perché Tuttavia, è arrivato il tempo per Sua Maestà di accantonare completamente e definitivamente l’alcool, fatta eccezione per le occasioni ...

Advertising

0x526F63636F : RT @UAAR_it: Crolla il numero di nuovi seminaristi in #Polonia: -50% in un decennio, -20% nell'ultimo anno. Lontani dalla Chiesa soprattutt… - RossiGiampiero1 : RT @AlessandroCere7: ?? Per la prima volta, il @Conseil_constit individua un 'principio inerente all'identità costituzionale della #Francia… - elio_cnx : @BelpietroTweet potrebbe anche essere una mossa del buon Draghi per ottenere il divieto dalla Consulta senza dover… - CapezzaDavide : RT @UAAR_it: Crolla il numero di nuovi seminaristi in #Polonia: -50% in un decennio, -20% nell'ultimo anno. Lontani dalla Chiesa soprattutt… - g_zerbato : RT @Armada69895228: NaziPass: il pass mette nei guai anche i Carabinieri: cacciati di notte da alloggi e caserme. Denuncia Sindacato Milita… -