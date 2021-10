Un concorrente del Gf Vip a un passo dall’abbandono | “mi rompe le pa e”

(Di sabato 16 ottobre 2021) Il decimo appuntamento serale del Gf Vip 6 in onda il 15 ottobre 2021 su Canale 5 è stata una puntata ricca di colpi di scena sin dalle anticipazioni e dai fatti accaduti nella Casa durante tutta la settimana precedente. Unsembra davvero intenzionato ad abbandonare il reality di Signorini. Vediamo cosa è successo. alfonso-signorini-AltranotiziaNella casa più spiata dei Vip ultimamente si respira un’aria pungente fatta di attriti tra alcuni dei concorrenti. In particolare una donna ha minacciato di voler abbandonare il Gf Vip. Ma di chi si tratta? Ecco chi rischia di lasciare il Gf Vip Si tratta dell’ex corteggiatrice di Uomini e donne, che ha avuto una relazione con l’imprenditore Gianmaria Antinolfi. Entrambi sono nella casa dei vip e hanno messo la parola fine alla storia avuta prima del programma pochi mesi fa. La coppia infatti, ...

Advertising

ncldbn : RT @Michi97255152: @blogtivvu P.s i social sono aumentati del 30% , mai stati in tendenza solo quest’anno.,,, direi che Pier al programma s… - CronacaSocial : Vi ricordate Man Lo, la concorrente di origine cinese “tutta pepe e lacrimucce' del Grande Fratello? Oggi è complet… - Michi97255152 : @blogtivvu P.s i social sono aumentati del 30% , mai stati in tendenza solo quest’anno.,,, direi che Pier al progra… - honeyviolencae : @_strategie un concorrente del gf - CapitaleIl : Un demente, un cerebroleso. Una da rinchiudere e buttare la chiave, il suo protagonismo da quattro soldi è pari a q… -

Ultime Notizie dalla rete : concorrente del

...perchè arrivato contro una direttaper la salvezza. Diretta/ Viterbese Grosseto (risultato finale 0 - 1): decide l'eurogol di Fratini Oggi però allo Zecchini arriva la capolista...I tre uomini sono legati tra loro da un autentico sentimento di amicizia: proprio per questo, l'incontro ha profondamente commosso ed emozionato ilreality show. A questo proposito, ...Milly Carlucci sul cast di Ballando con le stelle 2021 ammette: "Lavoro complesso" Mancano poche ore per Ballando con le stelle 2021 e il pubblico di Rai1 ...Il quarto aereo della giornata sorvola la Casa del GF. Anche per Jessica, finalmente, arriva il suo primo aereo. La principessa, impegnata in cucina, chiede informazioni sull’aereo in arrivo, non sape ...