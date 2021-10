Sport in tv oggi (sabato 16 ottobre): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming (Di sabato 16 ottobre 2021) oggi, sabato 16 ottobre 2021, saranno di scena diversi Sport: il tennis con il torneo ATP Masters 1000 di Indian Wells, i motori con la Superbike, il calcio con la Serie A, il basket con la Serie A, il volley con la SuperLega, il volley femminile con la Serie A1, ed il basket femminile con la Serie A1. programma Sport IN TV oggi (sabato 16 ottobre) 13.00 Badminton, Thomas & Uber Cup Finals – Youtube BWF TV 14.00 Rugby, URC: Zebre-Glasgow – 20 Mediaset, Mediaset Infinity 15.00 Superbike, GP Argentina: prove libere 3 – Nessuna copertura televisiva 15.00 Pallanuoto, Serie A1 – Nessuna copertura televisiva 15.00 Calcio, Serie A: Spezia-Salernitana – DAZN 15.00 Basket femminile, Serie A1: Virtus Bologna-Campobasso – LBF TV 15.15 ... Leggi su oasport (Di sabato 16 ottobre 2021)162021, saranno di scena diversi: il tennis con il torneo ATP Masters 1000 di Indian Wells, i motori con la Superbike, il calcio con la Serie A, il basket con la Serie A, il volley con la SuperLega, il volley femminile con la Serie A1, ed il basket femminile con la Serie A1.IN TV16) 13.00 Badminton, Thomas & Uber Cup Finals – Youtube BWF TV 14.00 Rugby, URC: Zebre-Glasgow – 20 Mediaset, Mediaset Infinity 15.00 Superbike, GP Argentina: prove libere 3 – Nessuna copertura televisiva 15.00 Pallanuoto, Serie A1 – Nessuna copertura televisiva 15.00 Calcio, Serie A: Spezia-Salernitana – DAZN 15.00 Basket femminile, Serie A1: Virtus Bologna-Campobasso – LBF TV 15.15 ...

