“Sento le urla forti di una donna” | paura nella casa del GF Vip Non è la prima volta

Leggi su periodicoitaliano

(Di sabato 16 ottobre 2021) Ladel Grande Fratello VIP è senza dubbio la più spiata dagli italiani, ma per qualche concorrente potrebbe essere d’interesse anche per i fantasmi. La scorsa notte Clarissa Hailé Selassié si è svegliata terrorizzata e ha allertato gli altri coinquilini. Il motivo? La giovane concorrente ha sentito dellemoltoe si è detta sicura di non averle sognate. “Ioledi una, non sto scherzando – le parole di Clarissa –re una, ma sono. Non stavo sognando sono sveglia e stavanondo. Vi dico che hanno gradatossimo e più volte”. LEGGI ANCHE => ...