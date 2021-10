SBK, GP di Argentina: Scott Redding conquista la Superpole (Di sabato 16 ottobre 2021) Scott Redding si aggiudica la Superpole di San Juan Villicum ed interrompe così l’egemonia di Toprak Razgatlioglu (che oggi compie 25 anni così come il suo compagno di squadra Andrea Locatelli) che aveva concluso in testa tutte e tre le sessioni di prove libere. Per l’inglese della Ducati si tratta della seconda Superpole in carriera dopo quella dello scorso anno a Jerez. Scott festeggia, ma per le gare ad iniziare da quella di questo pomeriggio il favorito resta Razgatlioglu, che ha perso la Superpole per 183 millesimi, ma che scatterà al fianco della Panigale V4 numero 45. Il turco della Yamaha questa mattina nelle FP3 (aiutato dalle temperature favorevoli) aveva fermato i cronometri sull’incredibile tempo di 1’37”239, nuovo giro veloce della pista Argentina, ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 16 ottobre 2021)si aggiudica ladi San Juan Villicum ed interrompe così l’egemonia di Toprak Razgatlioglu (che oggi compie 25 anni così come il suo compagno di squadra Andrea Locatelli) che aveva concluso in testa tutte e tre le sessioni di prove libere. Per l’inglese della Ducati si tratta della secondain carriera dopo quella dello scorso anno a Jerez.festeggia, ma per le gare ad iniziare da quella di questo pomeriggio il favorito resta Razgatlioglu, che ha perso laper 183 millesimi, ma che scatterà al fianco della Panigale V4 numero 45. Il turco della Yamaha questa mattina nelle FP3 (aiutato dalle temperature favorevoli) aveva fermato i cronometri sull’incredibile tempo di 1’37”239, nuovo giro veloce della pista, ...

