Roma, Abraham tenta il recupero per la Juventus: rifinitura con i compagni (Di sabato 16 ottobre 2021) Nella serata di domani la Roma affronterà la Juventus nel posticipo dell'ottava giornata del campionato di Serie A 2021/2022 e, in vista del grande appuntamento, spera di recuperare Tammy Abraham. L'attaccante inglese, rientrato acciaccato dopo gli impegni con la Nazionale, sta tentando il tutto per tutto per essere presente all'Allianz Stadium, tanto che oggi è sceso in campo con i compagni per la rifinitura. Il tecnico giallorosso Josè Mourinho potrebbe sciogliere le riserve in conferenza stampa. SportFace.

