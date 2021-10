Omicidio del deputato David Amess, è un attacco terroristico: il cordoglio da Boris Johnson a William e Kate (Di sabato 16 ottobre 2021) La morte del deputato Tory David Amess, ucciso ieri durante un incontro con i suoi elettori nell’Essex, è stato dichiarato un attacco terroristico, probabilmente di matrice islamista. Il membro del Parlamento britannico è stato accoltellato diverse volte in una chiesa metodista, ed è stato arrestato per l’Omicidio un uomo di 25 anni, per ora unico sospettato. Indaga ora l’Antiterrorismo, mentre il mondo della politica della Gran Bretagna si stringe nel cordoglio per la morte di David Amess. deputato britannico accoltellato: dichiarata la matrice terroristica La Metropolitan Police ha fatto sapere in un comunicato che la morte di David Amess, 69 anni, è probabilmente un ... Leggi su thesocialpost (Di sabato 16 ottobre 2021) La morte delTory, ucciso ieri durante un incontro con i suoi elettori nell’Essex, è stato dichiarato un, probabilmente di matrice islamista. Il membro del Parlamento britannico è stato accoltellato diverse volte in una chiesa metodista, ed è stato arrestato per l’un uomo di 25 anni, per ora unico sospettato. Indaga ora l’Antiterrorismo, mentre il mondo della politica della Gran Bretagna si stringe nelper la morte dibritannico accoltellato: dichiarata la matrice terroristica La Metropolitan Police ha fatto sapere in un comunicato che la morte di, 69 anni, è probabilmente un ...

Advertising

Palazzo_Chigi : La Presidenza del Consiglio dei Ministri ha deciso di costituirsi parte civile nel processo sull’omicidio di Giulio Regeni - M5S_Europa : Solo in Italia è possibile subire lo sfregio di personaggi come Salvatore #Buzzi, condannato a 30 anni per omicidio… - DantiNicola : .@Palazzo_Chigi si costituisce parte civile nel processo #Regeni contro gli 007 egiziani accusati dell’omicidio del… - Andrea07676623 : RT @marioadinolfi: Il silenzio con cui la politica italiana ha avvolto l’orrendo assassinio in chiesa del deputato inglese David Amess è es… - repubblica : La polizia britannica: 'L'omicidio del deputato Amess è terrorismo' [dal nostro corrispondente Antonello Guerrera] -