Napoli, non solo Spalletti: è stata rubata l'auto anche a Demme (Di sabato 16 ottobre 2021) Nel giro di due giorni a Napoli sono state rubate le auto di Spalletti e di Demme Come riportato dalla Gazzetta dello Sport a Napoli sono state rubate nel giro di due giorni le auto di Luciano Spalletti e di Diego Demme. Rispettivamente una Panda e una 500 Abarth. I due casi non dovrebbero essere collegati, visto che le due macchine non sono state rubate mentre i due erano al centro di allenamento, ma bensì sotto le case: davanti all'albergo dove Spalletti vive a Napoli da luglio e a Posillipo davanti alla casa di Demme. L'articolo proviene da Calcio News 24.

