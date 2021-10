Milan-Verona, programma e telecronisti Dazn e Sky Serie A 2021/2022 (Di sabato 16 ottobre 2021) Il programma e i telecronisti su Dazn e Sky di Milan-Verona, match valido per l’ottava giornata di Serie A 2021/2022. Falcidiati di assenze ma in gran forma, i rossoneri provano a battere anche l’Hellas per portarsi di nuovo per una notte almeno in testa al campionato nella quale si sono guadagnate senz’altro lo status di una delle rivali per lo scudetto. Hellas in forma e imbattuto con Tudor, due vittorie e due pareggi. Fischio d’inizio alle ore 20.45 di sabato 16 ottobre. Milan-Verona sarà visibile su Dazn con la telecronaca di Dario Mastroianni e Massimo Gobbi e su Sky Sport Calcio con la telecronaca di Federico Zancan e Luca Marchegiani. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 16 ottobre 2021) Ile isue Sky di, match valido per l’ottava giornata di. Falcidiati di assenze ma in gran forma, i rossoneri provano a battere anche l’Hellas per portarsi di nuovo per una notte almeno in testa al campionato nella quale si sono guadagnate senz’altro lo status di una delle rivali per lo scudetto. Hellas in forma e imbattuto con Tudor, due vittorie e due pareggi. Fischio d’inizio alle ore 20.45 di sabato 16 ottobre.sarà visibile sucon la telecronaca di Dario Mastroianni e Massimo Gobbi e su Sky Sport Calcio con la telecronaca di Federico Zancan e Luca Marchegiani. SportFace.

