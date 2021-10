Milan | Pioli | ' Prova di maturità | Ibrahimovic è importantissimo'

(Di sabato 16 ottobre 2021)O - Stefanosi gode una notte al primo posto in classifica con il suo sorprendente, che batte 3 - 2 il Verona , in rimonta, dopo un primo tempo da dimenticare: " Il Verona è stato più ...

6.5: decisamente male per un tempo, ma il suoè bravo a non mollare mai e a sfoderare una ripresa coi fiocchi, risolta con tenacia e qualità. Se questoè da record è soprattutto ...MILANO - Stefanosi gode una notte al primo posto in classifica con il suo sorprendente, che batte 3 - 2 il Verona , in rimonta, dopo un primo tempo da dimenticare: " Il Verona è stato più bravo di noi nel ...Il tecnico rossonero, raggiunto dai microfoni di DAZN, ha analizzato la vittoria odierna «Il Verona ha cominciato meglio di noi, è stato più brillante e ci ha messo più intensità, impedendoci di costr ...Che partita! Che emozioni! Sotto di due gol alla fine d’un primo tempo quasi stellare del Verona, nel secondo il Milan rinsavisce, rimonta e alla fine vince ...