Manifestazione | Salvini cita Sciascia | ' oggi fascista è chi lo dice a chi non lo è' **

(Di sabato 16 ottobre 2021) Roma, 16 ott. (Adnkronos) - "Mentre in Europa scorre il sangue per mano del terrorismo islamico, unico reale pericolo di questi tempi, a Roma la sinistra fa campagna elettorale (nel giorno del silenzio) inseguendo fascisti che, per fortuna, non ci sono più". Lo scrive su Facebook il segretario della Lega, Matteo, pubblicando un video della manifestazione dia Roma endo una frase di Leonardo: “Il più bell'esemplare diin cui ci si possa imbattere... è quello del sente antiunicamente dedito a dare dela chinon è”.

'Noi saremo nei gazebo della Lega, non in piazza', aveva detto, a unache 'la sinistra organizza nel giorno del silenzio elettorale, prima dei ballottaggi'. Corteo Cgil, ...... invece, Matteoe il Carroccio non sono presenti. "Noi saremo nei gazebo della Lega, non in piazza", aveva detto il leader della Lega, a unache "la sinistra organizza nel ...Roma, 16 ott. (LaPresse) - "Mentre in Europa scorre il sangue per mano del terrorismo islamico, unico reale pericolo di questi tempi, a Roma la sinistra fa ...In piazza San Giovanni la manifestazione indetta dalla Cgil: i sindacati parlano di 200mila presenti, ci sono Conte, Orlando e Speranza. Bombardieri (Uil): «Questa è la nuova Resistenza» ...